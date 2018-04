Egípcios planejam protestos contra o governo amanhã

Inspirados pela revolta popular na Tunísia, os organizadores nomearam os protestos como "o dia da revolução contra a tortura, pobreza, corrupção e desemprego". A previsão de um forte esquema de segurança torna difícil prever o tamanho dos protestos, que devem acontecer no Cairo e em Alexandria.

Logo após a queda do presidente tunisiano, em 14 de janeiro, os olhos do mundo se voltaram para o Egito. Observadores se perguntam se os eventos poderiam dar início a distúrbios contra outros regimes árabes. As informações são da Associated Press.