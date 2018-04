Egípcios têm de buscar fim do regime militar, diz El Baradei

LONDRES - Os egípcios precisam superar as diferenças políticas e econômicas e se unir para colocar o país no caminho da democracia, deixando para trás o regime militar, disse nesta quarta-feira, 8, o ex-candidato presidencial Mohamed el Baradei.

"É hora de deixarmos de lado nossas diferenças. Precisamos da força de um Egito unificado: assegurar independência judicial, proteger a liberdade de imprensa e a sociedade civil, e explorar o potencial do Egito como um mercado emergente", escreveu ele em artigo no jornal londrino Financial Times.

Baradei, ex-diretor da agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU), manifestou apoio político à Irmandade Muçulmana, um grupo islâmico bem organizado, que segundo ele poderá "abraçar outras facções políticas, apoiar o livre mercado e ser pragmático".

A junta militar que governa o Egito desde a deposição do presidente Hosni Mubarak, há um ano, promete entregar o poder aos civis após uma eleição presidencial prevista para junho.

El Baradei, ganhador do Nobel da Paz em 2005, desistiu no mês passado da candidatura presidencial, alegando a "falta de um marco democrático", e dizendo que "o regime anterior" ainda domina o Egito. Ele disse que irá se dedicar a fortalecer a coesão social do país.