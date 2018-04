Egito: 11 mortos em dois dias de confrontos

A maior parte das mortes ocorreu em choques ocorridos na madrugada de hoje nas proximidades de um acampamento de protesto contra o golpe militar que no início do mês derrubou o primeiro presidente democraticamente eleito da história do Egito.

Os confrontos dos últimos dias agravam a divisão entre os partidários do presidente deposto e os manifestantes favoráveis ao golpe militar que derrubou Morsi.

Os partidários de Morsi estão especialmente revoltados com o fato de o presidente deposto estar preso. Morsi é mantido incomunicável sem que nenhuma acusação tenha sido apresentada contra ele.

Cinco pessoas morreram na segunda-feira. Pelo menos seis pessoas perderam a vida nos confrontos de hoje, mas uma fonte na polícia fala em sete mortos.

Nos episódios da madrugada desta terça-feira, homens mascarados abriram fogo contra os participantes de uma manifestação de apoio a Morsi. Fontes nos serviços de segurança disseram que os autores dos disparos não foram identificados. Fonte: Associated Press.