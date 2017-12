Egito: 426 sobreviventes e 674 desaparecidos em naufrágio A companhia egípcia "Al Salam", proprietária do navio "Salam Bocaccio 98", que naufragou na quinta-feira passada no Mar Vermelho, com 1.414 passageiros a bordo, afirmou nesta terça-feira que 426 sobreviventes foram resgatados e 314 corpos já foram encontrados. Fontes da companhia disseram hoje à EFE que o número total de sobreviventes inclui todas as pessoas resgatadas na Arábia Saudita e nas cidades costeiras egípcias, entre elas Hurgada, Sharm el-Sheikh e Safaga, para onde o navio se dirigia após partir de Duba, na Arábia Saudita. O governo provincial da região do Mar Vermelho, que nos últimos dias tem fornecido números diferentes dos da companhia, concederá ainda nesta terça-feira uma entrevista coletiva para comentar seus próprios dados. Segundo as fontes, o número de pessoas resgatadas com vida aumentou porque chegaram ao Egito sobreviventes que estavam em outros países, principalmente na Arábia Saudita, e não porque novos náufragos foram encontrados. Outros sobreviventes poderiam estar a bordo de navios que ainda permanecem no Mar Vermelho e que ainda não chegaram ao Egito ou à Arábia Saudita. Um comitê do Conselho de Shura (câmara alta do Parlamento, com funções somente consultivas) indicou que pode ter havido negligência da companhia proprietária do navio e das autoridades dos portos do Mar Vermelho no acidente, informou nesta terça-feira a agência oficial de notícias egípcia Mena. Durante sua visita ao porto de Safaga, o comitê também destacou a necessidade de estabelecer um sistema de comunicação avançado na via marítima entre o Egito e a Arábia Saudita, para evitar que ocorram catástrofes semelhantes no futuro. Segundo a Mena, os membros do comitê também pediram que sejam estabelecidas leis rígidas para enfrentar o "caos" criado pelas bandeiras de conveniência em navios egípcios, pois é complicado aplicar a legislação local a essas embarcações. O "Salam Bocaccio 98" tinha bandeira panamenha de conveniência. Até agora, as autoridades egípcias não anunciaram as causas exatas do naufrágio, apesar de vários sobreviventes relatarem que havia um incêndio a bordo que começou após saírem de Duba, o que pode ter causado o acidente.