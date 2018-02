Egito abre passagem de Rafah para palestinos a caminho de Gaza

Um dos mais importante pontos de acesso de Gaza ao mundo exterior, a passagem de Rafah foi fechada em 25 de outubro, depois que militantes islâmicos da vizinha região egípcia do Sinai mataram 33 membros das forças de segurança, um dos piores episódios de violência contra o governo desde que o presidente islâmico Mohamed Mursi foi deposto em julho de 2013.

A interdição de um mês isolou cerca de seis mil palestinos no Egito ou em terceiros países, e cerca de mil pessoas em Gaza estão desperadas para sair e receber tratamento médico no Egito, disseram autoridades de Gaza, controlada pelo grupo militante Hamas.

A televisão estatal egípcia afirmou que o tráfego para fora do local será permitido entre a meia-noite e as 4h desta quarta-feira pelo horário local e entre as 7h e as 16h de quinta-feira.

Rafah é a única grande passagem de fronteira que dá acesso à empobrecida Faixa de Gaza, um enclave estreito e densamente povoado na costa mediterrânea que não cruza Israel, que bloqueia o território.

O Hamas, que tem laços históricos com a Irmandade Muçulmana, expulsa do poder no Egito quando Mursi foi deposto, tem relações tensas com o novo governo.

Na esteira dos ataques do mês passado, o Egito intensificou as operações militares no Sinai e demoliu casas para criar uma zona-tampão de um quilômetro de extensão adjacente a Gaza.

