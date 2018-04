Egito acusa grupo palestino por ataque a igreja católica

"O Exército Islâmico Palestino, que tem vínculos com a Al-Qaeda, está por trás do ataque contra a igreja al-Qiddissin em Alexandria", afirmou Adly. O ministro fez um discurso na televisão estatal neste domingo, para marcar o Dia da Polícia no país.

O Exército Islâmico Palestino, porém, negou envolvimento no ataque contra a igreja do Egito. Um porta-voz afirmou que o grupo não tem qualquer relação com o ataque. Segundo esse porta-voz, o serviço de inteligência israelense, o Mossad, é o responsável pela ação. As informações são da Dow Jones.