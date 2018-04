Egito amplia controle militar sobre islamistas

O presidente interino do Egito, Adli Mansour, emitiu ontem um decreto que garante ao primeiro-ministro Hazem Beblaui a liberdade de ordenar a prisão de civis pela polícia militar. Segundo o jornal Al Wasat, essa é uma das várias prerrogativas presidenciais delegadas a Bebluai.

A determinação foi interpretada como um passo para o aumento da repressão contra os manifestantes partidários do ex-presidente Mohamed Morsi, deposto em um golpe de Estado no início do mês.

No sábado, 72 islamistas morreram em confronto com as forças de segurança na capital do país, e centenas ficaram feridos. A presidência interina do país expressou "tristeza pelo derramamento de sangue".

Milhares de partidários da Irmandade Muçulmana continuaram protestando ontem no Cairo, dizendo que não vão abandonar as ruas apesar dos "massacres" das forças de segurança do governo interino.

Ainda que a situação tenha permanecido tranquila na capital egípcia, confrontos violentos ocorreram na cidade de Port Said, no norte do país. Dois simpatizantes de Morsi morreram atingidos por tiros, e 30 pessoas ficaram feridas.

Os seguidores da Irmandade Muçulmana acusam os militares de reverterem o movimento de revolta que conduziu o Egito à sua primeira eleição democrática, no ano passado.

"Eles não ficarão satisfeitos enquanto não trouxerem de volta tudo o que era típico do Estado de segurança", afirmou Essam el-Erian, alto dirigente da organização islamista, em um texto no Facebook, referindo-se ao período da ditadura de Hosni Mubarak. "Eles intensificaram seus esforços ao cometer massacres nunca antes vistos na história do Egito."

Mas o ministro das Relações Exteriores, Nabil Fahmy, credita à Irmandade Muçulmana a incitação à violência que tem causado uma profunda separação no país. Ontem, ele afirmou que o Egito não deve aprofundar suas divisões políticas.

"Eu acho que essa polarização intensa (entre islamistas e militares) e a contínua incitação à violência é muito perigosa, porque mantém as pessoas com o pavio curto. O Egito precisa avançar", afirmou. Para ele, a desunião levará "em última análise, a mais tragédias", o que representa uma ameaça à segurança do país e prejudica os esforços para reanimar sua frágil economia.

Fahmy também fez um aviso à Irmandade Muçulmana. "Eles têm uma escolha. Se querem fazer parte da cena política egípcia, a porta está aberta. Mas, se optarem por recorrer à violência, estarão sujeitos às penas da lei."

A crescente onda de violência causa preocupações no Ocidente, já que o Egito é um aliado estratégico dos EUA. O secretário de Estado americano, John Kerry, falou ainda no sábado sobre as mortes no Cairo.

Em comunicado, Kerry disse que a violência está fazendo "retroceder o processo de democratização do Egito" e causa um impacto negativo na estabilidade da região. / AFP, EFE e REUTERS