Egito anuncia prisão de terroristas ligados à Al-Qaeda O Ministério do Interior do Egito afirmou hoje que 19 pessoas suspeitas de vínculos com a Al-Qaeda foram presas no Egito no mês passado. O grupo, que incluía tunisianos e líbios, "havia usado o Egito como ponto de passagem para o qual eles iriam viajar a outros países, incluindo Iraque, para se unir ao grupo chamado Estado Islâmico do Iraque (ligado à Al-Qaeda)", disse Habib al-Adly, em entrevista ao jornal estatal Al-Ahram.