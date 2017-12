Egito anuncia que Ramadã começa neste domingo A principal escola teológica do Egito declarou que o Ramadã começará no domingo, dando início a quatro semanas de jejum do amanhecer ao anoitecer para milhões de muçulmanos. Os clérigos da Al-Azhar, a mais respeitada escola teológica no mundo muçulmano sunita, anunciaram que a lua nova foi detectada hoje, significando que o jejum terá início ao amanhecer de amanhã.