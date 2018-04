Egito barra membros do Hamas com malas de dinheiro O Egito barrou hoje uma delegação do Hamas que tentava regressar à Faixa de Gaza carregando em malas milhões de dólares e euros, informou uma autoridade de segurança do Egito. De acordo com o funcionário, o grupo recusou-se inicialmente a ser revistado no cruzamento da fronteira em Rafah, mas quando autoridades egípcias finalmente revistaram as malas que o grupo carregava, encontraram 9 milhões de dólares e 2 milhões de euros. Um dos membros da delegação ficou no Egito com o dinheiro, enquanto os demais seguiram para Gaza. A delegação estava no Cairo para conversar com autoridades egípcias sobre uma longa trégua com Israel para encerrar o conflito na região. A ofensiva israelense na Faixa de Gaza, iniciada em 27 de dezembro, deixou 1.300 palestinos e 13 israelenses mortos. Após 22 dias, Israel e o Hamas decretaram um cessar-fogo.