Egito bloqueia túneis com Gaza e pressiona Hamas

O governo do Egito pediu ontem ao Hamas a entrega de três dos integrantes do movimento islâmico palestino que controla a Faixa de Gaza. O Cairo acusa o grupo palestino de ajudar os terroristas com base na Península do Sinai a realizarem uma série de ataques nos últimos meses. O país árabe também começou a bloquear os túneis usados por contrabandistas palestinos de armas e mercadorias em Rafah.

Segundo o jornal palestino Al-Quds, que cita uma fonte do governo do presidente egípcio, Mohamed Morsi, o premiê palestino em Gaza, Ismail Haniyeh, e seu braço direito, Mahmoud al-Zahar, receberam um ofício do governo egípcio com a solicitação de entrega dos militantes. De acordo com a fonte, o pedido não está relacionado diretamente com o ataque.

O Hamas se comprometeu a atender a entregar os militantes, identificados por fontes do Hamas como Ayman Nufal, Raed al-Atar e Mohamed Abu Shmala. Eles fariam parte das Brigadas de Al-Qassan, o braço armado do movimento islâmico. Nufal fugiu de uma prisão egípcia em fevereiro do ano passado, durante as revoltas que levaram à queda do ditador Hosni Mubarak.

Os três militantes pediram ao Hamas para serem interrogados pela inteligência egípcia em Gaza, porque temem as prisões do país vizinho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Túneis. Desde a vitória do Hamas nas eleições palestinas de 2006, Mubarak havia fechado a passagem de Rafah. Em 2011, após a derrocada do líder egípcio, ela foi reaberta. Agora, engenheiros egípcios receberam ordens para planejar uma destruição eficaz dos túneis usados para driblar o fechamento da fronteira. Escavadeiras e blindados foram enviados para proteger o posto de Rafah.

Militantes palestinos criticaram o governo egípcio por impor uma punição coletiva aos moradores de Gaza com o fechamento da passagem. Cerca de 800 pessoas transitam por dia no posto fronteiriço, a maioria para fazer compras do lado egípcio.

Haniyeh pediu a reabertura do posto fronteiriço de Rafah, a única saída do território palestino que não é controlada por Israel.

"Peço a meu irmão Mohamed Morsi para reabrir essa linha vital para Gaza", disse o premiê do Hamas. "Gaza nunca poderia ser nada além de uma fonte de estabilidade para o Egito." Na quarta-feira, Morsi ordenou uma série de ataques aéreos contra terroristas que atuam no Sinai.