Egito cancela viagem de delegação a Israel O presidente do Egito, Hosni Mubarak, ordenou o cancelamento da visita de uma delegação de legisladores e outros representantes do governo a Israel, em protesto contra o assassinato do líder espiritual do Hamas, xeque Ahmed Yassin . "Ninguém imaginava que se chegaria tão longe. Não há sentido e a repercussão desse fato é desconhecida", disse. Mubarak disse que o assassinato de Yassin deverá abortar as tentativas de seu país de reorganizar o processo de paz no Oriente Médio. Demonstrações de repúdio ao assassinato de Yassin acontecem no Egito e no Líbano. Paralemente, os Ministros das Relações Exteriores da Jordânia e Síria mudaram suas agendas e irão ao Cairo para reunião com o ministro egípcio. As informações são da Dow Jones.