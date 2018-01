Egito cobra ação dos EUA no Oriente Médio O governo egípcio insistiu hoje com as autoridades norte-americanas para que voltem a considerar as propostas de envio de observadores internacionais para o Oriente Médio. Os EUA impõe duas condições para apoiar a medida: a anuência de Israel e a efetivação do cessar-fogo acertado entre Israel e a Autoridade Palestina (AP), em junho. Osama al-Baz, conselheiro político do presidente do Egito, Hosni Mubarak, argumenta que se Washington não assumir um papel mais firme, porá em riscos seus interesses na região porque a escalada do conflito alimentará o extremismo islâmico. Hoje, os membros do Conselho de Segurança da ONU reuniram-se a portas fechadas para analisar o conflito, a pedido da Organização da Conferência Islâmica, que reúne 57 países. A entidade não solicitou o envio de observadores internacionais, como vêm fazendo a AP e várias nações árabes. O Conselho deve debater a questão abertamente na semana que vem.