Egito começa a fechar túneis de Gaza após ataque na fronteira

Enquanto as autoridades avaliam como reagir ao mais letal ataque em várias décadas na tensa península do Sinai, onde o Egito faz fronteira com Israel e Gaza, uma multidão indignada participou do funeral militar dos guardas no Cairo.

Um repórter da Reuters na localidade fronteiriça de Rafah disse que máquinas pesadas foram levadas até o lado egípcio dos túneis, que são usados para o contrabando de pessoas, alimentos e combustíveis, o que permite que a população do pequeno território litorâneo palestino sobreviva, apesar do bloqueio econômico israelense e das restrições ao tráfego oficial na fronteira com o Egito.

"O objetivo da campanha é fechar todas as aberturas entre Egito e a Faixa de Gaza, que são usadas em operações de contrabando", disse a fonte de segurança.

O governo egípcio disse que os pistoleiros envolvidos no atentado de domingo chegaram de Gaza ao Egito pelos túneis.

Israel diz que grupos jihadistas palestinos estão se infiltrando no Egito e aproveitando o vazio de segurança na região para se aliar a militantes locais com o objetivo de atacar a longa fronteira com Israel, que vai até o mar Vermelho.

Militantes do Sinai já atacaram oleodutos que levam ao Estado judeu, e também delegacias de polícia e postos de controle no lado egípcio. No ano passado, oito israelenses foram mortos em ataques desse tipo na região da fronteira.

A situação da segurança no Sinai se deteriorou fortemente desde a revolução que derrubou em fevereiro de 2011 o governo de Hosni Mubarak, que era um tradicional aliado dos Estados Unidos na região.

Ninguém assumiu a autoria do ataque, que foi o pior no Sinai desde o histórico tratado de paz de 1979 entre Israel e o Egito. Segundo o Exército egípcio, 35 militantes se envolveram na ação, e morteiros disparados de Gaza caíram na área durante o ataque.

Interditar a rede de túneis pode causar um desconforto político para o presidente Mohamed Mursi, que vinha buscando uma aproximação com o grupo islâmico Hamas, que governa Gaza, prometendo ajudar a vida dos palestinos de lá.

O Hamas, que também é hostil a Israel, mas que é visto pelos jihadistas como moderado demais, condenou a morte dos egípcios e disse que também está interditando os túneis do seu lado, além de colaborar com o Egito na identificação dos culpados.