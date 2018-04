Egito concede liberdade sob fiança a líder ativista

O caso envolve 25 réus, 15 dos quais estavam no tribunal neste domingo. Os outros 10 estão sendo julgados à revelia. Eles são acusados de desobedecer a uma lei adotada recentemente que impõe restrições severas a protestos de rua.

Assim como muitos manifestantes dos protestos de 2011, Abdel-Fattah se opunha ao presidente Mohammed Morsi, um islamita que foi deposto pelos militares em julho. Porém, o ativista também se decepcionou com as políticas adotadas pelos militares e com o governo que eles vêm apoiando desde então.

Segundo os ativistas, o que está ocorrendo é semelhante ao regime de Mubarak, um período de 29 anos marcado por corrupção, agências de segurança infiltradas em vários setores e brutalidade policial. Eles também criticam a repressão violenta contra a Irmandade Muçulmana, de Morsi, que resultou em milhares de prisões e mais de 2 mil mortes desde julho.

O Egito realiza eleições presidenciais em abril e o marechal de campo Abdel-Fattah el Sissi, chefe das forças armadas do país, deve participar da disputa, com grandes chances de vencer. Para ativistas pró-democracia, isso é apenas a confirmação de que a deposição de Morsi teve como objetivo restabelecer um governo militar no país. Fonte: Associated Press.