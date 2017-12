Egito confirma naufrágio no Mar Vermelho As autoridades egípcias confirmaram o naufrágio do navio "Salam 98", no Mar Vermelho. Segundo a agência oficial Mena, a embarcação estava programada para chegar ao porto egípcio de Safaga às 3 da madrugada (horário local), e afundou a 56 milhas marítimas (96 quilômetros) do porto de Hurgada, que fica a 400 quilômetros ao sudeste de Cairo. O acidente aconteceu pouco depois da passagem do navio pelo porto saudita de Dubah, às 19 horas. A embarcação transportava cerca de 1.310 pessoas. Autoridades marítimas informaram que aproximadamente 1.100 passageiros eram egípcios e os outros 200 eram de outras nacionalidades árabes, a maioria da Arábia Saudita e do Sudão. A agencia de notícias acrescentou que "há alguns sobreviventes" entre os passageiros, embora não tenha especificado seu número. O governador da província do Mar Vermelho, Bakr Al Rashidi, decidiu formar um grupo de operações no porto de Safaga, ao qual o "Salam 98" deveria chegar. Ele declarou emergência nos centros de saúde da província, assim que recebeu a notícia sobre o naufrágio do navio.