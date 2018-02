Egito confirma pena de morte a líder da Irmandade Muçulmana

Mohammed Soltan é filho de Saleh, um importante membro da Irmandade Muçulmana, e foi preso em agosto de 2013, quando as forças de segurança foram a sua casa em busca de seu pai. Na ocasião, Saleh não foi encontrado e Soltan foi levado preso.

Saleh está entre os que foram condenados à morte. Além de Soltan, outras 36 pessoas foram condenadas à prisão perpétua. Nenhum dos acusados estava presente no Tribunal quando as sentenças foram dadas. Fonte: Associated Press