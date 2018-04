Egito confisca dinheiro de missão do Hamas Após se negar a fechar um acordo no Cairo sobre o cessar-fogo na Faixa de Gaza, a delegação do Hamas teve US$ 9 milhões e ? 2 milhões em dinheiro apreendidos quando tentava voltar ao território palestino. O dinheiro ficou retido num banco e os membros do grupo foram autorizados a passar. Não está claro qual será o destino das cédulas. Também ontem, o premiê israelense, Ehud Olmert, autorizou a transferência de US$ 43,75 milhões de bancos na Cisjordânia para Gaza. A chanceler Tzipi Livni e o ministro da Defesa Ehud Barak condenaram a decisão de Olmert.