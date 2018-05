Egito culpa Israel por impasse nas negociações de paz O presidente egípcio, Hosni Mubarak, culpou hoje Israel pelo impasse nas negociações de paz do Oriente Médio e pediu atitude da comunidade internacional, especialmente dos Estados Unidos, para fazer o processo avançar. "Nós alertamos contra as consequências da intransigência, as políticas e as posições de Israel sobre a estabilidade do Oriente Médio e do mundo", afirmou ele em um discurso ao Parlamento.