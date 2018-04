Egito decide abrir a fronteira com Gaza até 2ª feira As autoridades do Egito abriram neste sábado a passagem entre Rafah e Gaza, que permanecerá livre ao trânsito de pessoas até segunda-feira, informou o Ministério do Interior da faixa territorial, segundo foi noticiado hoje pelo jornal Egypt Daily News. A medida vai beneficiar principalmente estudantes, palestinos doentes que precisam de tratamento fora da faixa de Gaza e os estrangeiros. "Coordenamos com o lado egípcio a saída de todos aqueles que quiserem deixar (Gaza) e também a volta dos que estão no Egito e querem entrar (em território palestino)", declarou Ghazi Hamas, chefe do órgão do governo do Hamas encarregado dos postos fronteiriços.