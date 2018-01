Egito deportará 654 refugiados sudaneses O governo egípcio deportará 654 refugiados sudaneses que foram removidos violentamente de um acampamento montado num parque do Cairo, informa uma porta-voz da chancelaria. Eles serão levados de volta ao Sudão na quinta-feira porque "descobrimos que são ou imigrantes ilegais ou refugiados que violaram as condições de segurança" do asilo, segundo disse Fatma el-Zahraa Etman. Na última sexta-feira, milhares de policiais da tropa de choque usaram cassetetes e canhões de água para retirar os refugiados acampados no parque. Em meio à violência e ao pânico gerado pela operação policial, mais de 20 sudaneses foram mortos.