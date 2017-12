Egito desenvolve programa de armas nucleares, diz jornal. O jornal alemão Die Welt noticiou hoje citando como fontes "serviços de inteligência ocidentais", que o Egito estaria desenvolvendo um programa secreto de armas nucleares, com auxílio da China. Segundo o jornal, os militares egípcios estariam enriquecendo urânio extraído no próprio país, com assessoria chinesa, e adquirindo mísseis de alcance médio.