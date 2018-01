Egito detém organizadores de protesto antiguerra Dezenas de ativistas, entre eles um conhecido defensor dos direitos civis, foram detidos depois de tentar realizar uma manifestação contra a guerra em frente a uma mesquita no Cairo, sem a permissão prévia do governo. Ashraf el-Bayoumi, de 68 anos, que lecionou Química nas universidades de Michigan (EUA) e Alexandria, telefonou à Associated Press de seu aparelho celular enquanto ele, a mulher dele e outros ativistas eram levados da mesquita Sayeda Aisha em um carro de polícia. "Não houve provocação, a demonstração nem chegou a ser realizada, não éramos mais de 30, estávamos voltando para casa quando fomos detidos sem nenhuma razão", afirmou o ativista. "Não estou preocupado comigo, estou preocupado com o que está acontecendo no meu país". Segundo um outro ativista dos direitos civis, Ahmed Seif el-Islam, chefe do centro Hisham Mubarak, cerca de 100 pessoas no total foram detidas durante a tentativa de protesto. Pouco tempo depois, ainda de acordo com o ativista, 20 pessoas haviam sido liberadas, enquanto as demais continuavam presas. A polícia, no entanto, confirmou a detenção de 15 pessoas. O Egito vem sendo duramente criticado por grupos de direitos humanos e civis por deter manifestantes, num momento em que aumenta a frustração da população com o presidente Hosni Mubarak, um aliado dos EUA, acusado localmente por ter demonstrado pouco apoio ao Iraque. Veja o especial :