Egito fará novo julgamento de jornalistas da Al Jazeera presos, diz advogado

Mohamed Fahmy e Baher Mohamed foram condenados a 7 e 10 anos de cadeia respectivamente, no ano passado, por diversas acusações, inclusivle a de espalhar mentiras para auxiliar uma organização terrorista, numa referência à irmandade muçulmana. O egípcio Mohamed recebeu pena mais longa pela posse de uma única bala de munição.

Um mês atrás, o tribunal determinou que fossem julgados novamente.

