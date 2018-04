Egito fecha última passagem com Gaza As forças de segurança do Egito fecharam ontem a última das passagens abertas há 11 dias em sua fronteira com a Faixa de Gaza por militantes do Hamas. Após negociações no Cairo, um importante membro do Hamas, Mahmud al-Zahar, prometeu no sábado "restaurar o controle sobre a fronteira em cooperação com o Egito".