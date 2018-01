Egito frustra atentado contra turistas em resort de luxo

CAIRO - Forças de segurança egípcias evitaram nesta sexta-feira, 8, um atentado em um resort de luxo no Mar Vermelho. Um suspeito abriu fogo contra turistas ocidentais na cidade de Hurghada, mas acabou morto. Uma turista alemã e uma dinamarquesa ficaram feridas.

Segundo o Ministério do Turismo, o caso está sendo tratado como assalto, mas a imprensa egípcia noticiou que os acessos à cidade foram fechados pela polícia. Grupos radicais com base no Sinai têm atacado resorts de luxo nos últimos meses.

A filial egípcia do Estado Islâmico reivindicou o ataque, mas o governo rejeita tratá-lo como terrorismo, que tem aumentado no país desde o golpe que derrubou o presidente islamista Mohammed Morsi, em 2013. / REUTERS e EFE