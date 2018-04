Egito honrará tratado com Israel, diz embaixador O novo embaixador do Egito em Israel, Atef Salem al-Ahl, assumiu formalmente o cargo nesta quarta-feira, ao dizer que o governo egípcio, comandado pelo presidente Mohammed Morsi, permanece comprometido com o acordo de paz firmado com Israel em 1979. O acordo firmado em Camp David em 1979 permaneceu, desde então, a pedra angular nas relações entre os dois países. A relação entre Egito e Israel, contudo, ficou estremecida após a queda do ditador Hosni Mubarak em fevereiro de 2011. Manifestantes egípcios invadiram a Embaixada de Israel no Cairo neste ano e ocorreram confrontos confusos na Península do Sinai, com ataques de extremistas islâmicos tanto contra soldados egípcios quanto israelenses. O governo de Israel permitiu que o Egito enviasse temporariamente milhares de soldados ao Sinai, onde as tropas combatem os extremistas takfiri.