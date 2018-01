Egito, Jordânia e Arábia condenam ataques a Arafat Preocupados com a insistência dos EUA em marginalizar o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, os três mais importantes aliados dos americanos no mundo árabe - Egito, Jordânia e Arábia Saudita - enviaram mensagem, pelos meios diplomáticos e pela imprensa, de que essa política é injusta e perigosa. Dirigentes desses países têm expressado sua forte contrariedade com o apoio total dado por Washington a Israel e estão alarmados com o fato de os EUA culparem o líder palestino pela violência e dizerem que ele pode pará-la, se quiser.