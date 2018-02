Egito: Manifestações terminam em confronto; 2 mortos

Um cidadão norte-americano foi morto a facadas em Alexandria enquanto registrava um ato contra a Irmandade Muçulmana, à qual Morsi é filiado. Um egípcio também foi morto na cidade. Ao mesmo tempo, pelo menos 85 pessoas ficaram feridas.

A oposição pretende levar multidões às ruas de todo o Egito no domingo para exigir a renúncia do presidente. As principais autoridades religiosas do país pediram calma diante da violência ocorrida ontem, alertando para o risco de uma "guerra civil".

Em Alexandria, o general Amin Ezzedin, afirmou que o jovem norte-americano morto hoje não resistiu a uma facada no tórax.

Ezzedin afirmou que o egípcio morto em Alexandria foi baleado na cabeça. Não ficou claro se o manifestante era partidário ou opositor do governo.

A morte do norte-americano foi confirmada por Ibrahim al-Roubi, diretor da unidade de emergência do departamento de saúde da cidade e por outras duas autoridades das forças de segurança locais. Fonte: Associated Press.