Egito marca julgamento de ativistas estrangeiros dia 26

Uma corte fixou a data para o início do julgamento de 43 suspeitos, que também incluem sérvios, noruegueses, alemães, egípcios, palestinos e jordanianos, numa decisão que visa reprimir as organizações não-governamentais (ONGs) acusadas de receberem ajuda financeira ilegal estrangeira, segundo informou a agência de notícias estatal MENA.

O principal suspeito, Sam LaHood, é filho do secretário de Transporte dos Estados Unidos, Ray LaHood, e é chefe do capítulo egípcio da organização International Republican Institute. As outras ONGs alvo da acusação são o Instituto Nacional Democrático, o U.S. International Center for Journalists e a Freedom House, todas baseadas nos Estados Unidos, e ainda a organização alemã Fundação Konrad-Adenauer. Na lista de acusações, essas cinco ONGs são suspeitas de terem recebido aproximadamente US$ 48 milhões em fundos ilegais. As informações são da Dow Jones.