Egito marca julgamento de jornalistas da Al-Jazira

Desde a derrubada do presidente Mohamed Morsi do poder pelos militares em julho, a cobertura de eventos sangrentos contra a Irmandade feita pela rede Al-Jazira tem exasperado o governo interino do Egito.

A rede de TV baseada no Catar informou na semana passada que apenas "nove dos 20 detidos pertence ao quadro de funcionários da emissora".

Serão julgados 16 egípcios e quatro estrangeiros, incluindo o australiano Peter Greste, os ingleses Sue Turton e Dominic Kane e a holandesa Rena Netjes.

Apenas oito dos acusados está na prisão, incluindo Greste, chefe do escritório da Al-Jazira no Cairo.

Os 16 egípcios são acusados de pertencerem a uma "organização terrorista e de colocar em risco a segurança nacional e a paz social". Os quatro estrangeiros foram acusados de "colaborarem com os egípcios fornecendo dinheiro, equipamentos, informação e transmitirem notícias falsas com o objetivo de informar ao mundo que o país vive uma guerra civil". Fonte: Dow Jones Newswires.