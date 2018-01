Egito muda conselhos de segurança e militares O presidente interino do Egito, Adly Mansour, reformulou o principal conselho militar do país nesta quinta-feira e nomeou o chefe militar da nação como seu líder. O decreto de Mansour faz parte de uma série de medidas relacionadas com a reorganização do quadro de segurança e militar do país quase dois meses antes das eleições presidenciais.