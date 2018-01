Egito oferece tropas para evitar conflitos entre Hamas e Fatah Autoridades do Egito ofereceram o envio tropas à faixa autônoma de Gaza para evitar incidentes armados entre milicianos rivais do Hamas e do Fatah, informou nesta terça-feira a agência palestina de notícias Maan. Na segunda-feira, no último confronto entre homens da nova "Força de Assistência", formada majoritariamente por milicianos do movimento islâmico leais ao primeiro-ministro Ismail Haniyeh, e membros aparentemente do Fatah, que respondem ao presidente Mahmoud Abbas, morreu Khaled Radaida, motorista do embaixador da Jordânia em Gaza. A agência palestina afirma que Abbas e Haniyeh consideram com "uma atitude positiva" a proposta do Egito. Por enquanto não foi revelado o número de homens oferecidos pelas autoridades do Cairo para a faixa autônoma de Gaza. O Exército israelense se retirou da área no dia 12 de setembro.