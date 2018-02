Egito ordena investigação sobre morte de manifestantes O novo presidente do Egito, Mohammed Morsi, ordenou uma nova investigação sobre o assassinato de manifestantes contra o regime durante os últimos 16 meses, no início do levante que derrubou o ditador Hosni Mubarak. Um decreto presidencial emitido no fim desta quinta-feira ordena uma revisão das investigações e julgamentos relacionais à morte de cerca de mil manifestantes.