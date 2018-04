Egito ordena suspensão de serviços de telefonia celular, diz companhia

LONDRES - A Vodafone, companhia de telecomunicações, informou nesta sexta-feira, 28, que o governo do Egito ordenou que todas as operadoras de telefones celulares suspendessem seus serviços "em determinadas áreas" do país.

Em um comunicado, a companhia diz que "sob as leis egípcias, as autoridades têm o direito de emitir tal ordem e nós somos obrigados a cumpri-las". A Vodafone disse que as autoridades do Egito "esclarecerão a situação futuramente".

Os servidores de internet no Egito também foram tirados do ar nesta sexta, quando a população realiza o quatro dia de protestos contra o governo do presidente Hosni Mubarak. As manifestações foram organizadas por redes sociais e os participantes estão enviando imagens das ruas pela internet.

As manifestações desta sexta tomaram proporções gigantescas com grande adesão da população e com a volta do principal opositor do país, Mohammed ElBaradei, ex-diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e vencedor do prêmio Nobel da Paz.