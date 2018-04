Egito ordena transferência de Mubarak para hospital-prisão, diz TV

CAIRO - O Ministério do Interior do Egito ordenou que o hospital-prisão Tora se prepare para receber o ex-presidente Hosni Mubarak, de 83 anos, que até agora vinha sendo mantido em um hospital militar enquanto ele espera por seu julgamento, segundo a TV Al Jazeera neste domingo.

A emissora não citou a fonte da informação. Desde sua renúncia, Mubarak nunca foi para a prisão e vem sendo mantido em hospitais.

Primeiro, ele foi mantido em um hospital de um resort às margens do Mar Vermelho, na cidade de Sharm el-Sheikh; depois, foi transferido para um hospital militar no Cairo. De acordo com autoridades egípcias, agora ele ficará no hospital-prisão, que será reformado "em tempo recorde".

Se confirmada, a transferência seria uma concessão a manifestantes que têm reclamado que Mubarak, que governou o Egito por três décadas, vem tendo tratamento especial pelo conselho militar, que assumiu o poder quando ele foi derrubado em fevereiro do ano passado.

Cerca de 50 partidários do regime de Mubarak que estão atualmente presos em Tora serão transferidos para cinco diferentes cadeias na região do Cairo. Entre eles, estão dois filhos do ex-ditador.

Representantes das forças armadas não foram imediatamente localizados para comentar o assunto nem autoridades do Ministério do Interior.