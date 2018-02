Egito pede cessar-fogo em Gaza

O comunicado do Ministério de Relações Exteriores do Egito divulgado neste sábado veio logo depois de uma reunião apoiado pelo Ocidente entre o presidente palestino Mahmoud Abbas com o presidente egípcio Abdel-Fattah el-Sissi.

Um cessar-fogo temporário fracassou no início dessa semana, provocando a suspensão das negociações no Cairo. Mais de 2.090 palestinos, incluindo cerca de 500 crianças, foram mortos desde o início da guerra em 8 de julho.

Israel perdeu 64 soldados e quatro civis, incluindo um menino de 4 anos morto por um morteiro na sexta-feira. A guerra provocou destruição generalizada em Gaza, deixando cerca de 100.000 pessoas desabrigadas. Fonte: Associated Press.