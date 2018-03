Egito pede reunião emergencial da Liga Árabe O Egito pediu hoje a realização de uma reunião de cúpula de emergência dos Estados árabes no final deste mês. O presidente Hosni Mubarak disse que estava exortando seus colegas árabes a antecipar um encontro marcado para março, a fim de tentar conter uma invasão liderada pelos Estados Unidos contra o Iraque. "Não faz sentido que fiquemos sentados, desesperançosos, até que ocorra o ataque... O perigo se aproxima", afirmou Mubarak a repórteres. "Ninguém pode parar a guerra porque não temos força militar para fazê-lo, mas podemos influenciar os que decidem, antes que a guerra comece, para lutar por uma solução pacífica", disse. Mais cedo hoje, o ministro do Exterior egípcio, Ahmed Maher, entregou o pedido pelo adiantamento da cúpula ao secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa. "Fizemos circular a mensagem e informamos todos os governos árabes", comentou o porta-voz da Liga, Hesham Youssef. Ele explicou que o pedido será discutido no domingo, quando chanceleres árabes se reunirem no Cairo. Horas depois, o líder líbio Muamar Kadafi adiantou que não participará de tal cúpula, porque se trata apenas de uma tentativa dos árabes de "livrarem a cara". "O objetivo da cúpula é apenas dizer ao povo que fizemos alguma coisa, mas ela apoiará secretamente o que os Estados Unidos podem vir a fazer", acusou Kadafi numa entrevista ao Middle East Broadcasting Corp., de propriedade da Arábia Saudita.