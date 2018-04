Egito prende suspeitos de planejar ataque contra judeus Autoridades do Egito afirmaram hoje ter prendido 25 suspeitos de planejar um ataque contra peregrinos judeus no país, este ano. Os detidos confessaram ter participado de um complô para explodir o túmulo de um rabino do século 19, que atrai centenas de peregrinos israelenses em janeiro.