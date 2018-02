Egito: Presidência adverte exército a não intervir

"Existe um presidente governando o país de forma democrática, eleito democraticamente. Não podemos imaginar a possibilidade de o exército voltar" ao poder, declarou Fahmy a jornalistas estrangeiros.

"O exército tem as missões de proteger as fronteiras e garantir a segurança de instituições estratégicas. O exército não tem funções políticas", prosseguiu.

As declarações de Fahmy vêm à tona um dia depois de o general Abdel-Fattah el-Sissi, ministro da Defesa do país, ter dado ao governo e à oposição prazo de uma semana para que se entendam antes de um protesto programado para 30 de junho no qual a oposição pretende exigir a renúncia do presidente Mohammed Morsi.

A manifestação está marcada para o dia do primeiro aniversário da posse de Morsi.

O exército dominou a cena política egípcia por décadas e manteve-se no controle por mais de um ano depois da revolta popular que derrubou o ditador Hosni Mubarak no início de 2011. Fonte: Associated Press.