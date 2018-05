Egito prorroga prisão provisória de Mubarak por 15 dias

Mubarak, que foi deposto em fevereiro após rebelião popular contra seu regime, foi colocado sob custódia no dia 13 deste mês por conta de uma investigação sobre seu suposto envolvimento em casos de corrupção e nas mortes de manifestantes durante os protestos do começo do ano. Ele está detido em um hospital da localidade de Sharm el-Sheikh.

De acordo com o comunicado oficial emitido hoje, funcionários da Procuradoria Geral estão em Sharm el-Sheikh para continuar o interrogatório a que está sendo submetido Mubarak.

As últimas notícias sobre o estado de saúde de Mubarak e o motivo pelo qual foi hospitalizado são conflitantes, mas a MENA divulgou que é "instável" a saúde do ex-líder egípcio, de 82 anos. As informações são da Dow Jones.