Egito quer coordenar paz entre Fatah e Hamas O Egito se ofereceu para coordenar uma nova negociação de paz entre o Fatah, partido do presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, e o grupo radical islâmico Hamas, que controla a Faixa de Gaza. A oferta surgiu em um encontro, hoje, entre Abbas e o presidente egípcio Hosni Mubarak, no Cairo. Depois da reunião, Abbas disse aos repórteres que o Egito quer começar a coordenar as negociações imediatamente. Freqüentemente, o país tem mediado as disputas entre as duas facções. O presidente palestino afirmou não existir pré-condições para o início do diálogo. Há mais de um ano Abbas tem dito que não negociaria com o Hamas, a menos que o grupo desistisse do controle de Gaza. Mas sua disposição parece ter mudado. O encontro com Mubarak aconteceu apenas dois dias depois de um atentado com carro bomba ter matado seis pessoas em Gaza, o que desencadeou a mais severa resposta do Hamas contra seus rivais do Fatah em meses. Ainda não se sabe se o Hamas aceitará a oferta do Egito.