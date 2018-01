Egito recebe da Alemanha sarcófago faraônico roubado A metade inferior de um sarcófago faraônico de ouro foi devolvida ao Museu Egípcio neste domingo pela Alemanha, onde um egiptologista de Munique descobriu que a relíquia fora saqueada. Em uma atitude rara no mundo das antigüidades roubadas, autoridades da Bavária entraram em contato com o Egito e, após anos de negociações, ofereceram-se para restaurar e devolver o sarcófago de Akhenaton, um dos mais importantes faraós do antigo Egito. "Isto demonstra que quando há boa vontade entre duas nações e seus acadêmicos, qualquer monumento histórico pode retornar", celebrou o chefe do Supremo Conselho de Antigüidades do Egito, Gaballah Ali Gaballah. Akhenaton, que governou entre 1379 e 1362 antes de Cristo, ordenou aos antigos egípcios que abandonassem o politeísmo para adorar somente o deus do sol. Sua esposa foi Nefertiti e ele foi sucedido por Tutankámon.