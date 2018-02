Egito recusa empréstimo de US$ 500 milhões do FMI O Egito recusou um oferta do FMI para um empréstimo de US$ 500 milhões em troca de reformas econômicas, disse um representante do Fundo. "O Egito não está pedindo ajuda financeira do FMI", disse Abdel Shakour Shaalan, diretor-executivo do FMI e representante do grupo árabe na diretoria-executiva do Fundo. "Eles não estão pedindo por um empréstimo (de US$ 500 milhões) porque eles não querem", acrescentou. Autoridades do Ministério de Finanças do Egito não estavam disponíveis para comentar o assunto, mas recentemente o ministro de Finanças, Medhat Hassanein, havia dito à Dow Jones que o país provavelmente tomaria um empréstimo do FMI. Shaalan descartou as sugestões de que o Egito recusou um empréstimo de rápido desembolso do FMI porque não concordou com as condições impostas, que incluiam tornar o sistema de câmbio do país mais flexível. "O Egito não precisa mudar sua taxa cambial", disse Shaalan, referindo-se ao sistema cambial que permite a moeda local a oscilar dentro de uma banda de 3% para cima ou para baixa da taxa de 4,51 libras egípcias por dólar. No mercado negro, a taxa oscila ao redor de 4,90 libras egípcias por dólar. O governo egípcio vem resistindo às sugestões do FMI para alterar seu sistema cambial, pois teme que uma moeda fraca piore sua posição fiscal, uma vez que o país subsidia importações fundamentais de commodities. Outra preocupação do governo egípcio é que uma elevação da inflação pode provocar turbulência social no empobrecido país de 68 milhões de habitantes.