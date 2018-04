Egito retira seu embaixador da Síria

O levante sírio começou há 11 meses com protestos geralmente pacíficos em províncias pobres. Enquanto as forças de segurança agiram com violência para reprimi-los, as manifestações aumentaram tornando-se uma insurreição armada. A Síria vem enfrentando crescente condenação internacional sobre sua repressão, inclusive sanções econômicas e isolamento político.

A decisão egípcia vem após um aumento da repressão na cidade de Homs, segundo ativistas, assim como ações tomadas pela Tunísia, Líbia, Qatar, Arábia Saudita e outros países árabes para reduzir seus laços com Damasco. Segundo a agência de notícias estatal egípcia Mena, o ministro do Exterior Mohammed Amr decidiu manter o embaixador Shukri Ismael no Cairo até segunda ordem.