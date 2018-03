Egito rompe contato com Israel O Egito anunciou a suspensão dos contatos com Israel, com exceção dos contatos diplomáticos que possam ajudar os palestinos, disse o ministro de Informação, Safwat e-Sheif. O Egito é uma das três nações árabes que mantém relações diplomáticas com Israel. O país tem sido pressionado para romper tais relações e congelar o acordo de paz estabelecido em 1979 com Israel. O porta-voz da embaixada de Israel, Madav Cohen, disse preferir comentar a notícia quando for formalmente informado sobre o assunto. As informações são da Dow Jones