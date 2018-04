Egito, torcida e revolução

O motivo é a cólera provocada pelo horror que cobriu de luto o estádio de futebol de Port Said, após o jogo entre o time local, Al-Masry, e o prestigiado Al-Ahly, do Cairo - 74 pessoas foram mortas, no mínimo.

Já é conhecido como a paixão esportiva pode levar alguns torcedores a atos infames. Contam-se às centenas os fanáticos de futebol mortos, no mundo inteiro, em poucos anos. Mas nesse massacre em Port Said a estupidez dos torcedores não foi a única causa. O real assassino foi a política.

Como todos os países que reencontraram a liberdade após as rebeliões da Primavera Árabe (as revoltas que já levaram à queda três ditadores do Norte da África), o novo Egito, liberto do tirano, é como um barco à deriva. Os militares comprometidos com Mubarak ainda mantêm o controle do país. As eleições realizadas no país conferiram a maioria legislativa (71% dos votos) aos islâmicos moderados da Irmandade Muçulmana e aos extremistas salafistas. Entre essas duas forças - militar e islâmica -, os jovens que lideraram a revolta veem-se excluídos do jogo.

Há algumas semanas, esses jovens revolucionários começaram a se expressar ruidosamente de novo. E os estádios servem de alto-falantes. Os torcedores do cairota Al-Ahly, que se qualificam como "ultras", vêm multiplicando essas manifestações. Na noite de quarta-feira, após o massacre, milhares deles, na Estação Central, gritavam: "Morte ao marechal Mohamed Hussein Tantawi". O comandante hoje é o líder militar do Egito, o real senhor do país.

E os islâmicos moderados, essa Irmandade Muçulmana que deveria, pela lógica, dirigir o país? O fato é que eles não apreciam esses jovens autodenominados "ultras", que se preocupam menos com o Alcorão e mais com a modernidade e a revolução. Estaria a Irmandade Muçulmana conivente com os militares herdeiros de Mubarak e contra esses jovens rebeldes? Ela se defende, mas é verdade que demorou para denunciar a matança de Port Said. A inércia da polícia, ficou muito claro, permitiu que naquela noite o estádio se incendiasse.

Para os jovens, foi uma "provocação policial", pois Tantawi e seus amigos temem o retorno ao centro do palco daqueles que fizeram a revolução no ano passado. Os jovens dizem que o horror que tomou conta do estádio foi programado pela polícia, que colocou nas arquibancadas grupos de provocadores para atacar os "ultras". Os jovens lembram que, em fevereiro do ano passado, Mubarak enviou seus capangas vindos do campo com cavalos e camelos para atacar os rebeldes na Praça Tahrir. Esse dia ficou conhecido como "a batalha dos camelos".

No momento, o massacre tem como resultado o reagrupamento das diferentes facções dos "ultras". Os jovens esperam que aquela noite sangrenta obrigue a Irmandade Muçulmana, apesar da sua hesitação, a "descer do muro" e enfrentar o poder dos militares, obrigando os generais a desmantelar o Conselho Supremo das Forças Armadas, considerado pior que Mubarak.

É muito cedo para prever a direção do Egito. O certo é que o comportamento do marechal Tantawi será importante. Mas, ainda mais decisiva, será a linha que a Irmandade Muçulmana, pressionada, adotará. São os islâmicos moderados que têm as chaves do moderno Egito. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO