Os chineses haviam sido capturados na terça-feira por um grupo de beduínos armados em uma fábrica de cimento no centro da Península do Sinai, no Egito. Os sequestradores exigiam a libertação de cinco presos condenados por atentados cometidos na localidade turística de Taba em 2004. O atentado foi reivindicado por um grupo islâmico. As informações são da Dow Jones.