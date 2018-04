Egito vê 'avanço lento' em negociações entre Israel Palestina O presidente egípcio, Hosni Mubarak, vê sinais de "avanços lentos" nas negociações de paz israelo-palestinas, e espera que seja possível fechar um acordo entre as partes este ano, disse no sábado a agência estatal de notícias do Egito. "Há indicativos de progresso lento entre as duas equipes negociadoras, mas é importante e necessário um acompanhamento --especialmente por parte dos EUA-- para superar as dificuldades nas conversações", disse Mubarak em declarações divulgadas pela agência MENA. Aliado de Washington cujo país foi o primeiro no mundo árabe a firmar um tratado de paz com Israel, em 1969, Mubarak não deu detalhes sobre o tipo de avanços que estariam sendo feitos. Os EUA esperam conseguir um tratado de paz entre o presidente palestino Mahmoud Abbas e o primeiro-ministro israelense Ehud Olmert antes do término do mandato do presidente americano George W. Bush, em janeiro de 2009. Mas o avanço das conversações vem sendo lento. Na terça-feira, as duas partes concordaram em acelerar as negociações, obstruídas por disputas sobre planos de Israel de construir novas casas para israelenses perto de Jerusalém e a insistência de Olmert em adiar a discussão sobre a situação da cidade santa. As incertezas relativas à Faixa de Gaza e a questões de segurança também têm dificultado as negociações, cujo objetivo último é a criação de um Estado palestino. "Espero sinceramente que os lados palestino e israelense cheguem a um acordo de paz neste ano, como prometeu o presidente Bush em sua última visita à região", disse Mubarak. "Mas a questão requer o envolvimento sério dos EUA e das outras partes do Quarteto internacional (de mediadores no Oriente Médio) no difícil processo de negociação das questões do status final." Mubarak disse que o Egito está trabalhando pelo fim do bloqueio israelense da Faixa de Gaza e a reabertura do posto de travessia de Rafah, entre Gaza e Egito, segundo o acordo vigente antes da tomada de Gaza pelos militantes islâmicos do Hamas, em junho. Na cidade de El Arish, no Sinai, no sábado, uma delegação egípcia de segurança teve outra rodada de discussões com representantes do Hamas sobre o status do posto de Rafah, onde o Hamas quer exercer papel chave. Militantes do Hamas abriram a fronteira entre Gaza e o Egito à força no mês passado, deixando dezenas de milhares de palestinos entrar no Egito para procurar suprimentos, fugindo do bloqueio. Desde então, a fronteira foi fechada outra vez. Um representante do Hamas nas discussões em El Arish disse que a organização pediu ao Egito que reabra a fronteira por três dias para permitir o retorno de moradores da Faixa de Gaza que ainda estão no Egito. O Egito teria concordado em analisar o pedido e teria pedido calma na fronteira. O governo egípcio diz que gostaria que a Autoridade Palestina assumisse o controle do posto de travessia, mas Mahmoud Abbas e seu grupo Fatah exercem pouca influência na Faixa de Gaza.