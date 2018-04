Egito vive nova noite de tensão com três mortos em Suez

Atualizado às 10h28

CAIRO - Três pessoas morreram durante a madrugada desta sexta-feira, 3, em Suez, no Egito, nas continuações dos confrontos entre torcedores do Al-Ahly e a polícia. A tensão também continua em frente à sede do Ministério do Interior egípcio, no Cairo, onde nas últimas horas foram registrados choques.

Veja também:

MAPA: A revolta que abalou o Oriente Médio

OLHAR SOBRE O MUNDO: Imagens da revolução

ESPECIAL: Um ano de Primavera Árabe

Várias cidades egípcias tiveram graves distúrbios nesta noite após a tragédia ocorrida na quarta-feira no estádio Port Said, onde mais de 70 pessoas morreram. Os torcedores do Al-Ahly afirmam que trata-se de uma ação do governo para "vingar" sua participação nos protestos que derrubaram o regime de Hosni Mubarak há um ano.

O hospital geral de Suez informou nesta madrugada a morte de duas pessoas atingidas por disparos na cidade, onde outras 30 pessoas ficaram feridas. Posteriormente, uma terceira morte foi confirmada. O chefe da Segurança em Suez, Adel Refaat, afirmou à agência oficial Mena que a polícia não é responsável pelas mortes e acusou "delinquentes" de estarem por trás do incidente.

Já em frente ao Ministério do Interior, no Cairo, ao menos 388 pessoas ficaram feridas nos enfrentamentos registrados entre torcedores do Al-Ahly e membros das forças de segurança, segundo os últimos dados do Ministério da Saúde.

O secretário-geral desta pasta, Hisham Shiha, relatou que 266 pessoas foram atendidas no local dos choques, enquanto 122 feridos foram encaminhados a hospitais.

Embora uma certa calma tenha retornado à sede de Interior no Cairo, ainda há agitações esporádicas, que são respondidas pelas forças de segurança com disparos de gás lacrimogêneo. A rua que conduz ao ministério está cortada por aproximadamente 50 caminhões das forças de segurança, que formaram uma barreira em torno do edifício.